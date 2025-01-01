Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lippenstift und Gift

Folge 15: Lippenstift und Gift

42 Min.Ab 12

Während einer Party in einem Country-Club wird Scarlett Marquesa vergiftet, und der Mörder hat eine Nachricht mit Lippenstift hinterlassen. Sofort geraten ihre Freundinnen in Verdacht. Patrick und Teresa gehen der Sache auf den Grund und finden heraus, dass Scarlett die halbe Nachbarschaft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten versorgt hat - war das ein Motiv? Patrick inszeniert ein phantasievolles Spiel, um den Täter zu überführen ...

