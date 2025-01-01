The Mentalist
Folge 7: Stimmen aus dem Jenseits
42 Min.Ab 12
Die Witwe Rosemary Tennant wird von einem ihrer eigenen Autos überfahren und kommt zu Tode. Patrick Jane ermittelt gleich mehrere Mordverdächtige - unter anderem Rosemarys Wahrsagerin Kristina und den Fotograf Jeremy, da beide kurz vor dem Tod in Rosemarys Testament aufgenommen wurden. Und Rosemarys drogensüchtiger Sohn Travis, der im gleichen Zug enterbt wurde. Die Mitschnitte von Séancen, die das Opfer abhielt, könnten wichtige Beweise liefern.
Weitere Folgen in Staffel 1
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
