The Mentalist
Folge 4: Die Spur der Steine
40 Min.Ab 12
Ein rosa Brillant aus einem Diamantenraub, bei dem zwei Wachmänner starben, taucht bei einem Juwelier auf. Dessen Kaufbeleg für den Edelstein führt Cho und Vega zu dem Edelsteinhändler Josef Rosales, der fester Bestandteil einer Wanderverkaufsausstellung ist. Doch auch er hat den Stein legal erworben. Dennoch: Einer der Händler oder Gutachter der Ausstellung muss der Mörder sein. Bald hat Patrick Jane einen Trick entwickelt, mit dem er den Täter aus der Reserve locken will.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen