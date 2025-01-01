Mein Tod tut mir nicht wehJetzt kostenlos streamen
The Mentalist
Folge 10: Mein Tod tut mir nicht weh
40 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 16
Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter erbeuten die Gangster Ace, Tommy und Steve eine erhebliche Menge Geld. Auf der Flucht schießen sie Cho an und töten Vega, anschließend verschanzen sie sich im Haus einer alten Dame und nehmen sie und ihren Neffen als Geisel. Patrick bietet sich als Austauschgeisel an, um die Situation unblutig zu beenden. Wird sein Plan aufgehen?
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
