The Mentalist

WarnerStaffel 7Folge 9
Folge 9: Rio Bravo

40 Min.Ab 12

Der Mentalist Patrick Jane hat es mit einem besonders kniffeligen Fall zu tun. Bill Peterson, Agent der Drogenbehörde, will sich rächen. Da FBI-Agent Dennis Abbott ihm seinen Aufstieg auf der Karriereleiter vermasselt hat, will er ihm nun den Tod eines Drogenbosses als Mord anlasten. Er lässt sogar dessen Leiche exhumieren, um die Kugel aus dem toten Körper zu bergen. Kann Patrick Jane Schlimmeres verhindern?

