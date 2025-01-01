The Mentalist
Folge 3: Orangenblüteneis
41 Min.Ab 12
Patrick Jane und Lisbon sollen der flüchtigen Gefangenen Erica Flynn helfen, ihren Geliebten zu fassen, den Terroristen Jan Nemec. Flynn erhofft sich von der Kooperation Haftzeitverkürzung. Nemec ist in der Tat interessante Beute, da er einer Terroristengruppe Blanko-Chips für Reisepässe im Wert von 1,5 Millionen Dollar verkauft hat. Um ihn zu überführen und die Chips zurückzuholen, soll Patrick Jane bei Nemec eingeschleust werden.
Weitere Folgen in Staffel 7
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
