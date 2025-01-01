The Mentalist
Folge 6: Grünes Licht
40 Min.Ab 12
Jedes Mal, wenn im Restaurant von Steven Korbell eine Razzia durchgeführt wird, ist der Laden sauber. Drogenfahnder Bill Peterson ist sich jedoch sicher, dass das Lokal als Drogenumschlagplatz genutzt wird. Dann wird auch noch ein DEA-Agent getötet, und Patrick Jane vermutet nun endgültig einen Maulwurf bei der Drogenfahndung, der seine Spuren verwischen will. Bald hat er einen Verdächtigen im Visier, dem er eine Falle stellt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen