The Mentalist
Folge 13: Weiße Orchideen
41 Min.Ab 12
Bei der Gasexplosion in seinem Haus ist Lazarus nicht umgekommen - keines der gefundenen Leichenteile konnte ihm zugeordnet werden. Für das FBI steht fest, dass er auf Rache sinnt und Patrick Jane umbringen will. Der hat unterdessen Lisbon einen Heiratsantrag gemacht, den sie erfreut angenommen hat. Auch Lazarus erfährt von dem freudigen Ereignis und setzt alle Hebel in Bewegung, um am Hochzeitstag seinen persönlichen Showdown zu begehen ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
12
