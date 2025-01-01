Zum Inhalt springenBarrierefrei
Patrick ist sich sicher: Colonel Raymond hatte beim Mord an seiner Frau Nicole die Finger im Spiel. Obwohl bereits ein Verdächtiger in Haft sitzt, erhält das Team um Patrick und Lisbon die Erlaubnis, den Fall verdeckt zu untersuchen. Dabei stoßen sie auf Ungereimtheiten. Unter anderem hatte Raymond eine Geliebte. Als der Colonel erzwingen will, dass die Ermittlungen eingestellt werden, stellen Patrick und Lisbon dem Paar mit psychologischen Tricks eine Falle ...

