The Mentalist
Folge 5: Neugier ist der Katze Tod
39 Min.Ab 12
Patrick ist sich sicher: Colonel Raymond hatte beim Mord an seiner Frau Nicole die Finger im Spiel. Obwohl bereits ein Verdächtiger in Haft sitzt, erhält das Team um Patrick und Lisbon die Erlaubnis, den Fall verdeckt zu untersuchen. Dabei stoßen sie auf Ungereimtheiten. Unter anderem hatte Raymond eine Geliebte. Als der Colonel erzwingen will, dass die Ermittlungen eingestellt werden, stellen Patrick und Lisbon dem Paar mit psychologischen Tricks eine Falle ...
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
