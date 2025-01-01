THE RACE
Folge 10: Das große Finale
50 Min.Ab 6
Das große Finale von "THE RACE". Der fünfte Tag soll für die Entscheidung sorgen. Bis zuletzt liefern sich zwei Kandidaten ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Wird sich einer von ihnen zum Sieger von "THE RACE" krönen können oder gewinnt am Ende ein lachender Dritter?
THE RACE
Genre:Reality-Spielshow
6
