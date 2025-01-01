THE RACE
Folge 16: Laurens im Interview
34 Min.Ab 6
Im exklusiven Interview nach "THE RACE" berichtet Laurens von seinen größten Problemen während der Reise, seiner Gefühlsachterbahn in den 72 Stunden in Málaga und Erfahrungen, die abseits der Kamera entstanden sind.
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© The Race GmbH
Enthält Produktplatzierungen