THE RACE

"Es geht nicht mehr"

"Es geht nicht mehr"

Folge 5: "Es geht nicht mehr"

40 Min.Ab 6

Die fünf Kandidaten arbeiten akribisch an ihrem Plan die nächste große Stadt zu erreichen. Doch dafür brauchen sie eins: Geld. Die Unterschiede zwischen Freud und Leid könnten nicht größer sein, bis ein Kandidat die Reißleine zieht und eine folgenschwere Entscheidung trifft.

