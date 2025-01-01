Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ohne Geld ausgesetzt in Afrika

Folge 1: Ohne Geld ausgesetzt in Afrika

40 Min.Ab 6

Die erste Folge von "THE RACE" beginnt im Norden Afrikas. Die Teilnehmer werden gleichzeitig in den engen Gassen Marokkos ausgesetzt und müssen ihren Weg daraus finden. Ihr Ziel ist klar: Deutschland! Doch noch ahnen die Teilnehmer nicht, welche Probleme auf sie während der Reise warten werden. Wer wird als erster Europa erreichen? THE RACE beginnt!

