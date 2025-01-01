Zum Inhalt springenBarrierefrei
THE RACE

Das Notfall-Telefon klingelt

Das Notfall-Telefon klingelt

THE RACE

Folge 6: Das Notfall-Telefon klingelt

44 Min.Ab 6

Nach Nacht Nummer zwei starten die Kandidaten mit neuer Motivation in den Tag. Doch wie immer macht das Wetter einigen Kandidaten das Leben schwer und treibt sie an den Rand der Verzweiflung. Sie bleiben trotzdem in Bewegung, bis plötzlich das Notfall-Telefon eines Teilnehmers klingelt.

THE RACE
THE RACE

THE RACE

