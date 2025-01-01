Die einzige Möglichkeit Richtung EuropaJetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 2: Die einzige Möglichkeit Richtung Europa
52 Min.Ab 6
In der zweiten Folge von "THE RACE" versucht jeder der Teilnehmer auf eigene Art und Weise, ein begehrtes Ticket für die Fähre zu ergattern. Doch die Uhr tickt unermüdlich. Die ersten wegweisen- den Entscheidungen werden gefällt und während alle um jeden einzelnen Euro kämpfen, wird die Polizei plötzlich auf einen der Teilnehmer aufmerksam. Werden es alle Kandidaten vor Sonnenuntergang auf die Fähre schaffen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
THE RACE
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© The Race GmbH
Enthält Produktplatzierungen