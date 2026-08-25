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The Rookie

Todesmeldung

ATVStaffel 5Folge 12vom 25.08.2026
Todesmeldung

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The Rookie

Folge 12: Todesmeldung

42 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Nolan kann es kaum glauben: Schon wieder trifft er auf seinen alten Widersacher Oscar Hutchinson. Der Mann wird ins Krankenhaus gebracht, weil er seiner Tochter eine Niere spenden will. Die angebliche Großherzigkeit nimmt Nolan dem Schwerverbrecher allerdings nicht ab. Der Polizist vermutet einen gewieften Ausbruchsplan. Lucy und Tim müssen derweil zusammen auf Streife gehen, was das junge Paar vor eine besondere Herausforderung stellt.

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