The Rookie
Folge 12: Todesmeldung
42 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Nolan kann es kaum glauben: Schon wieder trifft er auf seinen alten Widersacher Oscar Hutchinson. Der Mann wird ins Krankenhaus gebracht, weil er seiner Tochter eine Niere spenden will. Die angebliche Großherzigkeit nimmt Nolan dem Schwerverbrecher allerdings nicht ab. Der Polizist vermutet einen gewieften Ausbruchsplan. Lucy und Tim müssen derweil zusammen auf Streife gehen, was das junge Paar vor eine besondere Herausforderung stellt.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen