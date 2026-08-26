The Rookie
Folge 13: Daddy Cop
42 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Während die Stadt unter enormer Hitze leidet, nutzen findige Verbrecher die daraus resultierenden Stromausfälle, um eine Reihe von Diebstählen zu begehen. Nicht einmal das LAPD ist vor ihnen sicher. Lucy entdeckt in einer Lagerhalle eine männliche Leiche, während Tim sich versetzen lässt und nun als Kontaktmann zum Gericht fungiert. Lucy ahnt, dass er diese Entscheidung bereut und beschließt, ihm einen passenderen Job zu beschaffen.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen