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The Rookie

Daddy Cop

ATVStaffel 5Folge 13vom 26.08.2026
Daddy Cop

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The Rookie

Folge 13: Daddy Cop

42 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Während die Stadt unter enormer Hitze leidet, nutzen findige Verbrecher die daraus resultierenden Stromausfälle, um eine Reihe von Diebstählen zu begehen. Nicht einmal das LAPD ist vor ihnen sicher. Lucy entdeckt in einer Lagerhalle eine männliche Leiche, während Tim sich versetzen lässt und nun als Kontaktmann zum Gericht fungiert. Lucy ahnt, dass er diese Entscheidung bereut und beschließt, ihm einen passenderen Job zu beschaffen.

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