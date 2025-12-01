Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 14Folge 9vom 17.12.2025
141 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 6

Im Finale gibt sich Neu-Coach Steffen Henssler siegessicher. Aber auch Elif Oskan, Tim Raue und Alexander Herrmann wollen nur eins: gewinnen. In der ersten Kochrunde halten alle den Atem an: Drei-Sterne-Koch Edip Sigl bewertet die Löffel, der sonst selten in Shows geht und hohe Erwartungen hat. Wer kann dem kritischen Gastjuror gerecht werden und holt sich den Sieg bei "The Taste" 2025?

