Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 21.11.2017: Episode 21
Folge vom 21.11.2017
Besorgniserregende Neuigkeiten machen die Runde in der Tierarzt-Klinik von Denver. Doch nach eingehenden medizinischen Untersuchungen besteht nun traurige Gewissheit: Dr. Jeff ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt! Auch wenn eine derartige Diagnose die Welt aus den Angeln hebt, versucht es der charakterstarke Veterinär mit Fassung zu tragen. Schließlich fühlt er sich körperlich kerngesund, und dank moderner Therapiemöglichkeiten stehen die Chancen gut, den Krebs zu besiegen. Ausgestattet mit einer optimistischen Grundeinstellung und schier unbezwingbarem Kampfgeist sieht sich der Rocky Mountain Doc mit der wohl größten Herausforderung seines Lebens konfrontiert...
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
