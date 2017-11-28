Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 28.11.2017: Episode 22
44 Min.Folge vom 28.11.2017Ab 12
Eine Ära geht zu Ende: Nach über 25 Jahren zieht die traditionsreiche Planned Pethood Plus Klinik um! Mehr Platz, ein frisches Design und moderne Hightech-Ausstattung: Die 700-Quadratmeter-Klinik ist nicht nur für das Ärzte-Team um Dr. Jeff ein aufregender Neubeginn. Denn neben den 30 Mitarbeitern sollen vor allem die tierischen Patienten von der Rundumerneuerung profitieren. Ganz ohne Stress geht der Umzug bei laufendem Betrieb aber nicht vonstatten. Krebsdiagnose und Chemotherapie zum Trotz packt der Rocky Mountain Doc beim Großprojekt sogar selbst mit an. Tatkräftige Unterstützung bekommt der Chef-Tierarzt dabei von Ehefrau Dr. Petra und Tochter Melody, die ebenfalls zur Truppe gehören.
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Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.