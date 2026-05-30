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Tierische Augenblicke

Tierische Augenblicke

ORF2Staffel 1Folge 40vom 30.05.2026
Tierische Augenblicke

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Tierische Augenblicke

Folge 40: Tierische Augenblicke

26 Min.Folge vom 30.05.2026

Diesmal trifft "Tierische Augenblicke" Slalom-Legende Reinfried Herbst und seine Koi-Karpfen. Außerdem lernt Golden-Retriever-Welpe Rudi seine Grenzen kennen und Hund Monti wird bei einer Blutspende begleitet. Bildquelle: ORF/On-Media

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