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Tierische Augenblicke

Tierische Augenblicke

ORF2Staffel 1Folge 41vom 20.06.2026
Tierische Augenblicke

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Tierische Augenblicke

Folge 41: Tierische Augenblicke

26 Min.Folge vom 20.06.2026

Im "Zeit im Bild"-Studio präsentiert die Journalistin Susanne Höggerl die Nachrichten vor einem Millionenpublikum, zu Hause ist sie Hundemama. Mitten im Wienerwald hat sie sich samt Familie niedergelassen und genießt die Ruhe in der Natur. Immer mit dabei: ihre Hunde Bruno und Greti. Sie schlafen bis zu 18 Stunden am Tag und gehören zu den marderartigen Raubtieren: Frettchen. Die vom Iltis abstammenden Tiere brauchen Platz, am besten eine selbstgebaute Voliere im Garten. Tierpflegerin Anna Pieringer weiß, was Frettchen sonst noch benötigen. Bildquelle: ORF/On-Media

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