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Tierische Augenblicke

Tierische Augenblicke

ORF2Staffel 1Folge 42vom 27.06.2026
Tierische Augenblicke

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Tierische Augenblicke

Folge 42: Tierische Augenblicke

26 Min.Folge vom 27.06.2026

Im Mittelpunkt stehen diesmal Tierretter bei ihrer wichtigen Arbeit sowie Fragen rund um Allergien bei Haustieren und deren Behandlung. Zudem wird die ehemalige Skirennläuferin Michaela Dorfmeister in Niederösterreich besucht, die auf einem Hof mit ihren Tieren lebt – darunter Hund, Schafe und Schildkröte. Auch ein Australian-Shepherd-Welpe macht sich auf den Weg in sein neues Zuhause. Bildquelle: ORF/On-Media

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