Tierische Augenblicke
Folge 42: Tierische Augenblicke
26 Min.Folge vom 27.06.2026
Im Mittelpunkt stehen diesmal Tierretter bei ihrer wichtigen Arbeit sowie Fragen rund um Allergien bei Haustieren und deren Behandlung. Zudem wird die ehemalige Skirennläuferin Michaela Dorfmeister in Niederösterreich besucht, die auf einem Hof mit ihren Tieren lebt – darunter Hund, Schafe und Schildkröte. Auch ein Australian-Shepherd-Welpe macht sich auf den Weg in sein neues Zuhause. Bildquelle: ORF/On-Media
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Tierische Augenblicke
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