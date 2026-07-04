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Tierische Augenblicke

Tierische Augenblicke

ORF2Staffel 1Folge 43vom 04.07.2026
Tierische Augenblicke

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Tierische Augenblicke

Folge 43: Tierische Augenblicke

26 Min.Folge vom 04.07.2026

Es geht zu Skilegende Mario Matt und seinen Araberpferden und es wird geklärt, woran man erkennt, dass ein Hund sein Futter nicht verträgt. Außerdem führt ein Besuch am Wiener Zentralfriedhof zu den dort lebenden über 400 Tierarten. Maggie Entenfellner stellt zudem Tiere vor, die ein neues Zuhause suchen. Bildquelle: ORF/On-Media

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