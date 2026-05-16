Tierische Augenblicke
Folge 39: Tierische Augenblicke
26 Min.Folge vom 16.05.2026
Angelika Niedetzky lebt mit ihrer Hündin Maia und spricht über ihr Leben mit Tieren. Ein Bauernhof in Nützling trainiert Tiere für Film und Fernsehen. Golden‑Retriever‑Welpe Rudi startet in der Hundeschule. Gerettete Schimpansen aus früheren Tierversuchen finden im Affenpark Gänserndorf ein neues Zuhause. Zudem werden mehrere Tiere aus dem Tierheim Hallein vorgestellt. Bildquelle: On-Media/ORF
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Tierische Augenblicke
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