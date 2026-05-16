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Tierische Augenblicke

Tierische Augenblicke

ORF2Staffel 1Folge 39vom 16.05.2026
Tierische Augenblicke

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Tierische Augenblicke

Folge 39: Tierische Augenblicke

26 Min.Folge vom 16.05.2026

Angelika Niedetzky lebt mit ihrer Hündin Maia und spricht über ihr Leben mit Tieren. Ein Bauernhof in Nützling trainiert Tiere für Film und Fernsehen. Golden‑Retriever‑Welpe Rudi startet in der Hundeschule. Gerettete Schimpansen aus früheren Tierversuchen finden im Affenpark Gänserndorf ein neues Zuhause. Zudem werden mehrere Tiere aus dem Tierheim Hallein vorgestellt. Bildquelle: On-Media/ORF

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