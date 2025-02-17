Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 17.02.2025: Ein neuer Anfang
44 Min.Folge vom 17.02.2025
Ein Ehepaar wollte die Herausforderung annehmen, ihr Zuhause nach einer verheerenden Überschwemmung selbst wieder instand zu setzen. Doch schnell mussten sie erkennen, dass das Ausmaß der Arbeiten ihre Kräfte überstieg. Jetzt hoffen sie, dass Renovierungsprofi Jasmine, den Eingangsbereich, das Wohnzimmer und die Küche in neuem Glanz erstrahlen lässt – und das in nur acht Wochen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.