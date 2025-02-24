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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Versperrte Sicht

HGTVFolge vom 24.02.2025
Versperrte Sicht

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 24.02.2025: Versperrte Sicht

45 Min.Folge vom 24.02.2025

Ein Paar hat sich in ein charmantes Landhaus verliebt, doch die unvorteilhafte Raumaufteilung und missglückte Eigenreparaturen haben das Potenzial des Hauses zunichtegemacht. Jasmine hat neun Wochen Zeit, um das Zuhause in einen Ort zu verwandeln, in dem die beiden endlich glücklich leben können. Dafür verlegt sie die gesamte Küche und gestaltet das Hauptgeschoss komplett neu.

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