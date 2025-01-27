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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Einzug mit Aufzug

HGTVFolge vom 27.01.2025
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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 27.01.2025: Einzug mit Aufzug

45 Min.Folge vom 27.01.2025

Motiviert durch ihren Erfolg im Erdgeschoss, beschließt ein Paar, auch den zweiten Stock seines Hauses in Angriff zu nehmen. Doch alte Zweifel drohen das Projekt zu bremsen. Jasmine greift ein und kreiert eine harmonische, japanisch inspirierte Oase, die den Bedürfnissen jedes Familienmitglieds gerecht wird.

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