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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Sicherheit geht vor

HGTVFolge vom 03.02.2025
Sicherheit geht vor

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 03.02.2025: Sicherheit geht vor

45 Min.Folge vom 03.02.2025

Mit zwei kleinen Kindern und einem Haus voller unvollendeter Projekte ist ein junges Paar am Ende seiner Kräfte. Jasmine übernimmt die Renovierung und beweist ihr feines Gespür für Balance, indem sie den Industrial- und Boho-Stil geschickt miteinander vereint – und so ein funktionales und zugleich stylisches Zuhause erschafft.

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