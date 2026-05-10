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Traumschlösser und Ritterburgen

Traumschlösser und Ritterburgen: Split

ORF IIIStaffel 1Folge 23vom 10.05.2026
Traumschlösser und Ritterburgen: Split

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Traumschlösser und Ritterburgen

Folge 23: Traumschlösser und Ritterburgen: Split

45 Min.Folge vom 10.05.2026

Dalmatien begeistert mit beeindruckenden Baujuwelen und UNESCO-Weltkulturerbe. Im Mittelpunkt steht der legendäre Diokletianpalast, eines der besterhaltenen Monumente römischer Baukunst. Wo einst Kaiser Diokletian residierte, führt heute Stadtführerin Anita Birimiša Besucher durch die faszinierende Geschichte Splits und die glanzvolle Vergangenheit Dalmatiens. Regie: Fritz Aigner Bildquelle: ORF/RANFILM/

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