Traumschlösser und Ritterburgen: SplitJetzt kostenlos streamen
Traumschlösser und Ritterburgen
Folge 23: Traumschlösser und Ritterburgen: Split
45 Min.Folge vom 10.05.2026
Dalmatien begeistert mit beeindruckenden Baujuwelen und UNESCO-Weltkulturerbe. Im Mittelpunkt steht der legendäre Diokletianpalast, eines der besterhaltenen Monumente römischer Baukunst. Wo einst Kaiser Diokletian residierte, führt heute Stadtführerin Anita Birimiša Besucher durch die faszinierende Geschichte Splits und die glanzvolle Vergangenheit Dalmatiens. Regie: Fritz Aigner Bildquelle: ORF/RANFILM/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Traumschlösser und Ritterburgen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3