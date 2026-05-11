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Traumschlösser und Ritterburgen

Traumschlösser und Ritterburgen: Tirol

ORF IIIStaffel 1Folge 25vom 11.05.2026
Traumschlösser und Ritterburgen: Tirol

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Traumschlösser und Ritterburgen

Folge 25: Traumschlösser und Ritterburgen: Tirol

45 Min.Folge vom 11.05.2026

Tirols Burgen und Schlösser sind mehr als historische Kulissen. Zwischen Ehrenberg, Burg Hasegg, Schloss Tratzberg, Schloss Bruck und der Festung Kufstein bewahren engagierte Menschen Geschichte, Kunst und Technik vergangener Jahrhunderte. Der Film zeigt, wie aus einstigen Wehranlagen lebendige Orte der Erinnerung und Begegnung wurden. Bildquelle: ORF/RANFILM

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