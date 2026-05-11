Traumschlösser und Ritterburgen: TirolJetzt kostenlos streamen
Traumschlösser und Ritterburgen
Folge 25: Traumschlösser und Ritterburgen: Tirol
45 Min.Folge vom 11.05.2026
Tirols Burgen und Schlösser sind mehr als historische Kulissen. Zwischen Ehrenberg, Burg Hasegg, Schloss Tratzberg, Schloss Bruck und der Festung Kufstein bewahren engagierte Menschen Geschichte, Kunst und Technik vergangener Jahrhunderte. Der Film zeigt, wie aus einstigen Wehranlagen lebendige Orte der Erinnerung und Begegnung wurden. Bildquelle: ORF/RANFILM
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Traumschlösser und Ritterburgen
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