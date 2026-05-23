Traumschlösser und Ritterburgen - Von der Wachau ins MostviertelJetzt kostenlos streamen
Traumschlösser und Ritterburgen
Folge 29: Traumschlösser und Ritterburgen - Von der Wachau ins Mostviertel
44 Min.Folge vom 23.05.2026
Zwischen Wachau und Mostviertel entfaltet sich eine Landschaft voller geschichtsträchtiger Bauwerke: Stift Göttweig als geistliches Zentrum, die Burgruinen Dürnstein und Aggstein als Zeugnisse der Kuenringer, die Schallaburg als prächtiges Renaissanceschloss und die wiederaufgebaute Burg Plankenstein als erfüllter Traum. Den stimmungsvollen Abschluss bildet die Weissenburg im Pielachtal. Bildquelle: RANFILM/ORF
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Traumschlösser und Ritterburgen
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