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Traumschlösser und Ritterburgen

Traumschlösser und Ritterburgen - Von der Wachau ins Mostviertel

ORF IIIStaffel 1Folge 29vom 23.05.2026
Traumschlösser und Ritterburgen - Von der Wachau ins Mostviertel

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Traumschlösser und Ritterburgen

Folge 29: Traumschlösser und Ritterburgen - Von der Wachau ins Mostviertel

44 Min.Folge vom 23.05.2026

Zwischen Wachau und Mostviertel entfaltet sich eine Landschaft voller geschichtsträchtiger Bauwerke: Stift Göttweig als geistliches Zentrum, die Burgruinen Dürnstein und Aggstein als Zeugnisse der Kuenringer, die Schallaburg als prächtiges Renaissanceschloss und die wiederaufgebaute Burg Plankenstein als erfüllter Traum. Den stimmungsvollen Abschluss bildet die Weissenburg im Pielachtal. Bildquelle: RANFILM/ORF

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