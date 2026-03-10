Reality-Check mit Puffi & KlaasJetzt kostenlos streamen
TV total
Folge vom 10.03.2026: Reality-Check mit Puffi & Klaas
70 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Tierisches Chaos, unangenehme Blind Dates und "romantische" Reality-TV-Momente. Neben Haustier- und Liebestipps feiern wir die Superbrains Deutschlands und verabschieden uns von einer QVC-Ikone! Dabei warten auf Puffi und Klaas ein Reality-Check.
