Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 12: Reinkarnation
41 Min.Ab 12
Die Wiedergeburt ist für Millionen von Menschen keine Glaubensfrage, sondern Tatsache. Auch die Wissenschaft forscht auf diesem Gebiet. Könnten Leitfiguren wie der Dalai Lama ein Beweis für neue Lebenszyklen und die Verschmelzung des menschlichen Bewusstseins mit dem Übernatürlichen sein?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC