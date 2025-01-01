Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Was geschah in Rudloe Manor?

A+EStaffel 10Folge 2
Was geschah in Rudloe Manor?

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 2: Was geschah in Rudloe Manor?

41 Min.Ab 12

Im Südwesten von Wiltshire in England befindet sich die sagenumwobene, ehemalige Station der Royal Air Force. Auf den ersten Blick scheint das Gebäude unauffällig, jedoch wird vermutet, dass im Inneren des Hauses nach dem Zweiten Weltkrieg Forschungen zu UFOs betrieben wurden. Können Giorgio A. Tsoukalos und Nick Pope das Geheimnis um Rudloe Manor lüften?

A+E
