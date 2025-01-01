Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 15: Göbekli Tepe
41 Min.Ab 12
In der Türkei gibt es einen mysteriösen Fundort: Göbekli Tepe. Er befindet sich am höchsten Punkt der Bergkette von Germus. Der durch Besiedlung entstandene Hügel ist 15 Meter hoch und misst 300 Meter im Durchmesser. Was ist das für ein mysteriöser Ort und wozu dienten die sieben kreisförmigen Steinanlagen und die weiteren aufwendigen Reliefs?
