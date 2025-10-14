Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 14: Entdeckung in China
41 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
1938 entdecken Archäologen im Baian-Kara-Ula-Gebirge in China künstlich angelegte Höhlensysteme. Im Inneren stoßen sie auf hunderte runde Scheiben, welche seltsame Beschriftungen aufweisen, und Skelette von spindeldürren Kreaturen mit riesigen Köpfen. Was steckt hinter den Funden?
