Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 13: Steinernes UFO
41 Min.Ab 12
In Japan gibt es einen 500 Tonnen schweren Felsen, der über dem Wasser schwebt. Es wird überliefert, dass dieser riesige Brocken einst das Raumschiff einer Gottheit war, welche von ihrem himmlischen Palast auf die Erde kam. Außerdem befinden sich in Japan unzählige Bauten, deren Ursprünge bis heute nicht nachvollzogen werden können. Sind diese Tatsachen Beweise für die Existenz von Aliens?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC