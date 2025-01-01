Zum Inhalt springenBarrierefrei
Majestic-12

A+EStaffel 10Folge 8
Majestic-12

Folge 8: Majestic-12

41 Min.Ab 12

Im Dezember 1984 erhält ein Filmproduzent und Ufo-Forscher einen mysteriösen Brief ohne Poststempel. Der Inhalt offenbart ein achtseitiges, streng geheimes Dokument, welches an Dwight D. Eisenhower adressiert ist. Der Text informiert darüber, dass es frühere Abstürze von Außerirdischen gab. In den darauffolgenden zehn Jahren tauchen immer mehr solcher Dokumente mit ähnlichen Inhalten auf. Wie glaubwürdig sind die Geschichten? Und was hat die amerikanische Regierung damit zu tun?

