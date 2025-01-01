Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 3
Folge 3: Außerirdische Architekten

41 Min.Ab 12

Viele architektonische Wunder der Antike sind nahezu identisch in ihrer Bauweise - obwohl sie teilweise durch komplette Kontinenten voneinander getrennt sind und auch ansonsten in keinem Zusammenhang stehen. Woher stammten die Entwürfe für die Konstrukte? Beweisen die Bauwerke die Existenz Außerirdischer? Dienten sie einem höheren Zweck?

