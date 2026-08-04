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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Top Ten der extraterrestrischen Entdeckungen

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 1vom 04.08.2026
Die Top Ten der extraterrestrischen Entdeckungen

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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 1: Die Top Ten der extraterrestrischen Entdeckungen

40 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Die Folge zählt zehn der erstaunlichsten Entdeckungen der Geschichte auf - Durchbrüche, die traditionelle Überzeugungen über die Menschheitsgeschichte in Frage stellen. Von einer verlorenen Stadt in den Anden bis hin zu mysteriösen Metallkugeln, die nicht von dieser Welt stammen, und einer versunkenen Stadt, die der Heimat der Götter gewesen sein soll - Könnten diese Entdeckungen einen Beweis für außerirdischen Kontakt liefern?

Weitere Folgen in Staffel 17

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