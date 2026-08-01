Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Top Ten der UFO-Abstürze

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 4vom 11.08.2026
Die Top Ten der UFO-Abstürze

Die Top Ten der UFO-AbstürzeJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 4: Die Top Ten der UFO-Abstürze

40 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Die Folge zählt zehn der eindrucksvollsten UFO-Abstürze auf, über die weltweit berichtet wurde. Von einem eichelförmigen Objekt, das in den Wäldern Pennsylvanias abstürzte, über ein mysteriöses Fluggerät, das an die Küste Japans angeschwemmt wurde, bis hin zu einem erderschütternden Aufprall in Großbritannien, der Fragen offenlässt. Sind diese mysteriösen Ereignisse der Beweis dafür, dass unser Planet von Außerirdischen besucht wurde?

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Kabel Eins Doku
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 13 Staffeln und Folgen