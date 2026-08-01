Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Leuchtende Punkte am Himmel

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 8vom 25.08.2026
Leuchtende Punkte am Himmel

Leuchtende Punkte am HimmelJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 8: Leuchtende Punkte am Himmel

41 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Auf der ganzen Welt nehmen Berichte über mysteriöse leuchtende Kugeln zu. Ihre Bewegungen widersprechen häufig den Gesetzen der Physik, und nun werden sie sogar in der Nähe von Militärbasen, Schiffen und Nuklearwaffeneinrichtungen beobachtet. Repräsentieren sie eine nicht-menschliche Intelligenz? Und falls ja, warum sind sie hier?

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Kabel Eins Doku
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 13 Staffeln und Folgen