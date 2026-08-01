Leuchtende Punkte am HimmelJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 8: Leuchtende Punkte am Himmel
41 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Auf der ganzen Welt nehmen Berichte über mysteriöse leuchtende Kugeln zu. Ihre Bewegungen widersprechen häufig den Gesetzen der Physik, und nun werden sie sogar in der Nähe von Militärbasen, Schiffen und Nuklearwaffeneinrichtungen beobachtet. Repräsentieren sie eine nicht-menschliche Intelligenz? Und falls ja, warum sind sie hier?
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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-17: A&E Television Networks, LLC