Geheimnisse der AztekenJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 7: Geheimnisse der Azteken
41 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Die Azteken bauten eines der mächtigsten und gefürchtetsten Imperien der Welt auf, und sie behaupteten, dass sie Göttern geleitet wurden, die aus verschiedenen Teilen des Universums zur Erde kamen. Könnte die unglaubliche Geschichte ihres Aufstiegs zur Macht - und ihres plötzlichen Niedergangs - eine Geschichte außerirdischer Intervention in Mesoamerika offenbaren?
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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-17: A&E Television Networks, LLC