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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Geheimnisse der Azteken

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 7vom 25.08.2026
Geheimnisse der Azteken

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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 7: Geheimnisse der Azteken

41 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Die Azteken bauten eines der mächtigsten und gefürchtetsten Imperien der Welt auf, und sie behaupteten, dass sie Göttern geleitet wurden, die aus verschiedenen Teilen des Universums zur Erde kamen. Könnte die unglaubliche Geschichte ihres Aufstiegs zur Macht - und ihres plötzlichen Niedergangs - eine Geschichte außerirdischer Intervention in Mesoamerika offenbaren?

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