Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 9: Vater der Ufologie
43 Min.Folge vom 01.09.2026Ab 12
Dr. J. Allen Hynek war ein Pionier der Wissenschaft, der intelligente Waffen, Verfolgungssysteme und Raumfahrtsatelliten entwickelte. Dennoch ist er am besten bekannt als einer der Gründerväter der Ufologie. Er kam zu dem Schluss, dass es eine nicht-menschliche Intelligenz auf der Erde gibt ...
Weitere Folgen in Staffel 17
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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-17: A&E Television Networks, LLC