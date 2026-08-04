Das Geheimnis der VulkaneJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 10: Das Geheimnis der Vulkane
41 Min.Folge vom 01.09.2026Ab 12
Vulkane gehören zu den unberechenbarsten Schöpfungen der Natur. Sie haben unzählige Mythen und Legenden inspiriert, und gleichzeitig sind sie wichtige Hotspots für UFO-Sichtungen. Ist es möglich, dass diese unglaublichen geologischen Formationen - die weit mehr Energie erzeugen können als der mächtigste Atomsprengkopf - außerirdische Besucher anziehen?
Weitere Folgen in Staffel 17
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Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-17: A&E Television Networks, LLC