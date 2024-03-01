Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Urmel

Titiwu geht unter

RiCStaffel 1Folge 17
Titiwu geht unter

Titiwu geht unterJetzt kostenlos streamen

Urmel

Folge 17: Titiwu geht unter

23 Min.

Titiwu wird von einem heftigen Beben erschüttert. Jedes Mal sinkt die Insel ein Stück tiefer. Kurzerhand baut Ophelia Wutz' Schlummertonne zu einem U-Boot um und taucht zusammen mit Wutz ab, um der Sache auf den Grund zu gehen. Auf dem Meeresboden finden sie einen verschnupften Riesenkraken, dessen Nieser die Ursache für Titiwus drohenden Untergang sind. Gegen Unterwasserschnupfen hilft vielleicht ein Fässchen mit guter Medizin, denkt Ophelia.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Urmel
RiC
Urmel

Urmel

Alle 1 Staffeln und Folgen