RiCStaffel 1Folge 18
Folge 18: Eine Arche für Urmel

23 Min.

Ophelia erzählt den Tieren von der Arche Noah. Als sich über Titiwu ein Unwetter zusammenbraut, steht für Urmel fest: eine Arche muss her. Zusammen mit Ping und Wawa macht es sich auf die Suche. Mit Erfolg! Ein verlassenes Schiff an der Küste scheint wie gerufen für ihre Zwecke. Während die Tiere unterwegs sind, um ihre "Arche" einzurichten, nisten sich dort bereits Zwengelmann und Solmeyer ein, um das Urmel zu fangen. Was aber alle nicht wissen: Das Schiff gehört Piraten.

RiC
