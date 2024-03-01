Urmel
Folge 15: Sherlock Urmel
24 Min.
Auf Titiwu verschwinden plötzlich Gegenstände. Ein Fall für Urmel und Ping! Als begeisterte Anhänger von Sherlock Holmes, machen sie sich unverzüglich daran, den mysteriösen Dingen auf den Grund zu gehen. Doch die Vorfälle häufen sich, und bald verdächtigt auf der Insel jeder jeden. Die Stimmung sinkt auf den Nullpunkt. Gut, dass Sherlock Urmel dran bleibt und zu guter Letzt den Fall auflösen kann - mit sehr viel Glück und etwas Verstand.
Urmel
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR