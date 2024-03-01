Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 6
Folge 6: Schnappschüsse

23 Min.

Zwengelmann und Solmeyer wollen dem Bürgermeister endlich beweisen, dass das Urmel wirklich existiert und starten zu einer Fotosafari nach Titiwu. Dort platzen sie mitten in die Inselolympiade, die die Tiere gerade veranstalten. Urmel gewinnt immer, aber nicht immer fair. Solmeyer knipst das siegreiche Urviech in allen Posen. Doch als Zwengelmann den Film entwickelt, ist kein Urmel zu sehen. Wie kommen ein gähnender Waran, ein wütendes Schwein und ein verdutzter See-Elefant auf Solmeyers Film?

